Москва, , 19:04 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») намерен направить запрос в департамент образования Москвы в связи с вопросом в МЭШ о семейных ценностях.

«Аккуратно, незатейливо пытаются внедрить сексуальное воспитание в школах, да ещё и под видом семейных ценностей. Но чьих? Хотелось бы получить вразумительный ответ от департамента образования, с какой целью МЭШ включает подобные вопросы в тесты для школьников. В понедельник направлю соответствующий запрос», — написал Толстой в ТГ-канале.

Кроме того, по его словам, «юристы уже проверяют данную публикацию на соответствие закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и Конституции РФ».

В соцсетях обратили внимание на вопрос из библиотеки МЭШ относительно «семьи» между партнерами одного пола и нравственного воспитания: «Может ли брак между партнерами одного пола, переходящий в семью, обеспечить здоровое нравственное воспитание подрастающего поколения? Да/нет + пояснение».