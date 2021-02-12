Владикавказ, , 18:49 — REGNUM Завалы на месте взрыва в столице Северной Осетии расчищали весь день. В региональном управлении МЧС сообщили, что работы будут вестись до наступления темного времени суток. К ним привлечены 218 человек, в том числе 112 сотрудников ведомства. В работах используются 47 единиц техники.

Спасатели на месте взрыва во Владикавказе (с) Пресс-служба МЧС России

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"В настоящее время работы продолжаются. Мы связались со всеми, кто предварительно мог находиться в здании на момент происшествия, поэтому пострадавших под завалами не должно быть. Несмотря на это, проявляем крайнюю осторожность при разборе завалов», — цитирует пресс-служба спасательного ведомства начальника главного управления МЧС России по РСО-Алания Александра Хоружего.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владикавказе утром 12 февраля прогремел взрыв. В результате обрушилось здание трехэтажного торгового комплекса, в котором располагались магазины крупной торговой сети. В результате взрыва никто не пострадал. Предварительно причиной ЧП называют взрыв бытового газа.