Мурманск, , 18:48 — REGNUM В Мурманскую область поставили очередную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 6930 доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Препарат уже начали распределять по 23 прививочным пунктам, работающим в регионе. Всего с начала массовой вакцинации от COVID-19 регион получил более 22 тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 12,6 тысячи человек.