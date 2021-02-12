Москва, , 18:45 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценивает работу сотрудников коммунальных служб столицы во время сильных снегопадов. Об этом он заявил 12 февраля во время осмотра новой круглогодичной ярмарки в районе Братеево.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Вы действительно справляетесь. Город живёт, город работает, транспорт идёт. Сбоев в работе общественного транспорта практически нет. Так что спасибо огромное за работу», — сказал мэр.

Собянин добавил, что, исходя из прогнозов, коммунальным службам Москвы придётся работать в повышенном режиме ещё как минимум сутки.

Как передавало ИА REGNUM, пробки на дорогах Москвы днём в пятницу, 12 февраля, достигли максимальных десяти баллов на фоне сильного снегопада.

В департаменте транспорта столицы призвали водителей отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, отметив, что он работает в штатном режиме и готов к повышенному пассажиропотоку.

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