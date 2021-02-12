Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Учителя ОБЖ гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга отправили на два месяца под домашний арест по обвинению в развратных действиях в отношении учащихся этой гимназии. Об этом 12 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в закрытом режиме, удовлетворив ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Юрию Филиппову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

«Филиппов задержан 11 февраля. При допросе в качестве обвиняемого вину признал в полном объёме, дав изобличающие его показания», — уточнили в пресс-службе.

Филиппов с домашним арестом согласился. Срок меры пресечения — по 10 апреля.

Напомним, ученица 8-го класса гимназии №42 Приморского района записала на мобильный телефон, как к ней в школе грязно пристаёт учитель. Запись была выложена в сеть. Было возбуждено уголовное дело, учитель уволен из школы.

Уже после того, как стало известно о первом инкриминируемом ему эпизоде, в отношении мужчины возбудили второе уголовное дело, по факту приставаний к другой девочке, уже по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). За это преступление виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

«Уголовные дела соединены в одно производство. По версии следствия, мужчина во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц», — заявили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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