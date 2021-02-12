Калуга, , 20:54 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 144 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 февраля. Днём ранее, 11 февраля, в регионе было зарегистрировано 142 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 770 человек, 2020 человек находится на лечении, 25 тыс. 513 человек выздоровели, 237 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (433), в Обнинске (203), Боровском (122) и Кировском (116) районах.

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