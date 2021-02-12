Мурманск, , 18:39 — REGNUM В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 12 673 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Вакцина против коронавируса Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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По данным штаба, полностью завершили вакцинальный комплекс 2359 человек. В электронной очереди на прививку — 3400 жителей региона.

В Мурманской области вакцинацию от COVID-19 проводят в 23 прививочных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявлено 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.