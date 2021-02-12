Воронеж, , 18:34 — REGNUM В Воронеже обвиняемый в убийстве учительницы 31-летний мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». По версии следствия, он совершил убийство 47-летней женщины, которое произошло 2 февраля на Московском проспекте.

Предполагаемый преступник был объявлен в федеральный розыск и задержан. Обвиняемый дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки на месте преступления. Его заключили под стражу до 2 апреля.

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