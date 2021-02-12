Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 12 февраля 2021, 18:33 — REGNUM Белым медведям, обитающим на архипелаге Земля Франца-Иосифа, из-за недостатка снега пришлось искать новые места для обустройства берлог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка «Русская Арктика».
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По данным парка, с острова Земля Александры ушли все белые медведи, хотя обычно именно это место выбирали самки для залегания в берлоги.