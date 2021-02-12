Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM В Свердловской области ожидается ухудшение ситуации на дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

В выходные, 13−14 февраля 2021 года, на фоне потепления появится гололедица и ожидается налипание мокрого снега на проводах.

«Гололёдные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций как для пешеходов, так и для транспорта», — уточнили в ведомстве.

Налипание снега на проводах может привести к аварийным ситуациям на электросетях, добавили в МЧС. Также в главке призвали воздержаться от туристических походов.

Как сообщало ИА REGNUM, после потепления в Свердловскую область пришли морозы ниже минус 30 градусов по Цельсию.

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