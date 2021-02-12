Владикавказ, , 18:30 — REGNUM Прокуратура проверит все крупные объекты торговли и развлекательные центры в Северной Осетии. Поручение об этом отдал прокурор республики Александр Морозов, сообщили 12 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В связи с обрушением здания торгового центра на улице Гагкаева в городе Владикавказе <…> надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации газового оборудования крупными торговыми объектами и торгово-развлекательными центрами республики», — говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования к ответственным за безопасность в зданиях с многочисленным пребыванием людей.

Напомним, ранее прокуратура организовала проверку по факту взрыва в здании торгового центра, в результате которого оно полностью разрушилось. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел около половины седьмого утра 12 февраля в столице Северной Осетии. Было сметено ударной волной трехэтажное здание, в котором размещались магазины крупной торговой сети, а также офисы и компании.

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