Челябинск, , 18:23 — REGNUM В Челябинской области может быть расширен статус многодетной семьи. Такую инициативу внёс губернатор Алексей Текслер в региональное Заксобрание, сообщает пресс-служба главы региона.

Константин Маковский. На кухне. 1913

Сейчас семьи, в которых воспитываются трое детей, теряют статус многодетных, когда старший ребёнок достигает совершеннолетия. Теряется право и на льготы с пособиями. Законопроектом предусмотрено, что если старшему из детей исполнилось 18 лет, но он учится очно, то семья останется многодетной до достижения им 23 лет.

Теперь законопроект рассмотрят депутаты Заксобрания. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2022 года.