Бессемер, , 09:39 — REGNUM Чрезмерная строгость и давление, которые американская корпорация Amazon проявляет в отношении своих кадров, вынудили некоторых сотрудников создать самое масштабное профсоюзное движение с тех пор, как компания была основана в 1995 году, пишет 12 февраля Associated Press.

Недовольные жесткой политикой Amazon сотрудники попытались организовать профсоюзное движение не в самом располагающем к переменам месте — в городе Бессемере, находящемся в штате Алабама, законы которого не отдают особого предпочтения профсоюзам.

Ставки высоки. Если в Алабаме удастся организовать профсоюз, то это может повлечь за собой цепную реакцию по всем отделам Amazon во всех штатах, и еще тысячи сотрудников восстанут с просьбой об улучшении рабочих условий. Но им придется побороться со вторым работодателем в стране, который имеет многолетний опыт сокрушения любых усилий профсоюзов как на своих складах Amazon, так и в сети продуктовых магазинов Whole Food, также принадлежащих компании.

Amazon не смог препятствовать голосованию за создание профсоюза в Бессемерe. Также провалились усилия компании по утверждению живого голосования, которое можно было бы отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Голосование по почте началось на этой неделе и продлится до конца марта. Для создания профсоюза в Бессемере необходимо получить 6 тыс. голосов «за».

Напомним, что в 2020 году работники нескольких объектов Amazon в Германии начали забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Основной целью забастовки было изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.