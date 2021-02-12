Москва, , 18:07 — REGNUM У примерно четырёх десятков рейсов в аэропортах Москвы произошла задержка по причине обильного снегопада. Такие данные 12 февраля приведены на онлайн-табло аэропортов.

В ожидании вылета Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сложнее всего дела обстоят во «Внуково», где задержка произошла у 19 рейсов, а два были отменены. Следом идет «Домодедово», где отменили четыре рейса, а задержали 15. В Шереметьево поменяли время у десяти рейсов, в аэропорту «Жуковский» отменено четыре рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье для ликвидации последствий непогоды могу задействовать волонтеров.

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