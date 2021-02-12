Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов потребовал решить проблему с задержкой выплат медикам за работу с «коронавирусными» пациентами. Соответствующее обращение Шишлов направил губернатору Александру Беглову.

Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Шишлова, в городе есть медики, которые до сих пор не получили стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку. Жалобы на задержку выплат за декабрь 2020 года поступают на горячую линию омбудсмена «COVID-19: защита прав медицинских работников» (8 931 308 17 74).

Омбудсмен просит губернатора оперативно погасить задолженности. В обращении также отмечается, что до сих пор не принят нормативный правовой акт Петербурга о предоставлении в 2021 году таких выплат. Предыдущее постановление правительства действовало только до 31 декабря 2020 года.

Аппарат уполномоченного призывает сообщать о нарушениях не только по горячей линии, но и по электронной почте zhaloba@ombudsmanspb.ru

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