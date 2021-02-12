Талдом, Московская область, , 17:46 — REGNUM В подмосковной деревне Бурцево сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом 12 февраля сообщило главное управление региональной безопасности Московской области.

Незаконное производство размещалось в хозяйственном помещении. В нём полиция обнаружила и изъяла ёмкости с порошкообразным веществом, а также весы и оборудование. Общий вес конфискованного вещества составил порядка десяти килограмм. Лабораторное исследование показало, что порошок является наркотическим средством.

Полицейские изъяли емкости с порошкообразным веществом общим весом около 10 килограммов, весы и лабораторное оборудование. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством.

В лесу неподалёку от лаборатории правоохранители обнаружили оборудованное в яме хранилище. Из него было изъято 20 пластиковых канистр с бесцветной жидкостью объемом 15 и более литров. Их содержимое направлено на экспертизу.

Производственная мощность лаборатории составляла порядка 30 килограммов синтетических наркотиков в месяц. На данный момент задержан подозреваемый в хранении наркотиков с целью сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ.

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