Загреб, , 17:37 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил 12 февраля о небольшом смягчении мер карантина с понедельника, 15 февраля, но кафе и рестораны в стране по-прежнему будут закрыты.

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Они смогут продавать напитки и еду на вынос. Кроме того, открываются спортивные залы, фитнес-центры, букмекерские конторы, казино, клубы игровых автоматов, а также школы иностранных языков и детские мастерские, причем везде требуется соблюдение эпидемиологических мер, которые будут определены Национальным штабом гражданской защиты.

Меры будут действовать до 1 марта.