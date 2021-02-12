Любляна, , 17:44 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 26 270 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 11 февраля.

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Въезд в Словению с 13 февраля будет возможен без отбытия на карантин или представления отрицательного теста на коронавирус для тех, кто был привит двумя дозами вакцины от коронавируса и тех, кто переболел этим вирусом при наличии сертификата врача, согласно постановлению правительства Словении.

В Словении около 177 180 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3677 смертельных случаев.