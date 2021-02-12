Красногорск, , 17:34 — REGNUM В 2021 году площадь посева сельскохозяйственных культур для корма скота в Подмосковье планируют увеличить на 27 тыс. га. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как пояснил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, расширение посевных площадей связано с развитием животноводства и увеличением поголовья скота в регионе. По сравнению в 2020 годом территории сева кормовых культур будут увеличены на 9%. Причем больше всего будет увеличен посек кукурузы и рапса.

«В целом в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах в текущем году планируется увеличение посевных площадей по всему спектру сельскохозяйственных культур», — уточнил Воскресенский.

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