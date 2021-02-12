Подгорица, , 17:30 — REGNUM В Черногории снова зарегистрировано двузначное число смертей от последствий COVID-19 и более 500 новых выявленных случаев. К 15:00 12 февраля умерли 11 пациентов: пятеро из Подгорицы, двое из Ульциня и по одному из Будвы, Цетинье, Херцег-Нови и Жабляка, самому младшему из умерших было 43 года, а самому старшему — 90 лет.

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За последние 24 часа было зарегистрировано 563 новых положительных случая, а выздоровление было зарегистрировано у 351 пациента.С учетом всех вновь обнаруженных случаев, а также количества выздоровевших, общее количество активных случаев COVID-19 в Черногории составляет 8638, что составляет 1371 человек на 100 тысяч жителей.

Напомним, что 11 февраля власти Черногории ужесточили санитарные меры, а двух муниципалитетах объявлен локдаун.