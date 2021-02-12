Загреб, , 17:29 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 12 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

К аппаратам-ИВЛ подключено 91 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2471.

В Хорватии 237 080 человека заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5282.

Напомним, что раннее 11 февраля в Хорватии было подтверждено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 25 смертельных случаев.