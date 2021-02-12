Красногорск, , 17:33 — REGNUM Добровольцы будут участвовать в ликвидации последствий снегопада в Подмосковье. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Волонтеры будут очищать дорогу во дворах пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Помимо этого, активисты помогут расчищать от снега крыши домов и подъездные пути к домам. Ожидается, что сугробы возле памятников, а также в реабилитационных центрах, дворах и на игровых площадках тоже будут ликвидировать добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды коммунальные и дорожные службы Московской области перевели в режим круглосуточной работы.

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