Калуга, , 18:19 — REGNUM На трассах федерального значения дополнительно к имеющимся стационарным объектам инфраструктуры в условиях сильных снегопадов и мороза развернуты четыре пункта обогрева на базе постов реагирования на ДТП пожарно-спасательной службы региона, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Калужской области.

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Особый контроль осуществляется на федеральных трассах: М-3 «Украина», где силами МЧС развернуты посты на 107-м километре (стационарный пост «Доброе»), 174-м километре (стационарный пост «Пост 174 км»), 270-м километре (стационарный пост «Думиничи»), и на Варшавском шоссе А-130, 268-й километр (стационарный пост «Зайцева гора»).

В пунктах обогрева нуждающимся водителям будет предложен горячий чай и подзарядка аккумуляторов сотовых телефонов. Пункт обеспечен медицинской аптечкой. Имеются радиостанции, работающие в сети водителей-дальнобойщиков, которые позволяют специалистам МЧС проводить мониторинг дорожной обстановки и своевременно оказывать помощь.

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