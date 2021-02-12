Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ владелицу семи квартир в историческом здании.

Комитет по охране памятников (КГИОП) еще в мае выяснил, что петербурженка, которой принадлежат семь квартир в Доме Соловейчика — историческом памятнике на улице Репина, — начала там самовольные работы и ремонт без разрешения властей.

Так, со стороны дворовых фасадов были установлены строительные леса, фасады зашпаклевали, установили новые оконные заполнения коричневого цвета, пластиковые окна затянуты плёнкой. На ризалите флигеля со стороны двора владелица квартир демонтировала световой фонарь, заложила проем и начала штукатурить.

Ремонт также шел на чердаке, там демонтированы дымовые и вентиляционные трубы, устроена мансарда, кровля заменена, у крыши теперь новая конструкция, на дворовых скатах установлены окна типа «велюкс».

В центральной части флигеля она сделала надстройку — закрытую террасу — с газобетонными стенами. Лицевой фасад трехэтажного лицевого корпуса был закрыт баннером, а на балконе третьего этажа появились деревянные леса.

Между тем предметами охраны в этом доме являются исторические габариты крыши, световой фонарь, исторический материал оконных заполнений. Комарова, счел суд, как собственник нарушила требования федерального законодательства.

«Защитник пояснил, что строительные работы действительно производились, но с целью недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, пешеходов. Состояние объекта плохое», — заявили в суде.

В итоге петербурженку оштрафовали на 50 тыс. рублей.