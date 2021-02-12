Вашингтон, , 18:01 — REGNUM В США освободили аферистку Анну Сорокину, осужденную два года назад за мошенничество. Про получившую помилование 30-летнюю Сорокину, гражданку Германии и дочь русских эмигрантов, компания Netflix уже снимает сериал, пишет 12 февраля BBC.

Сорокина продолжительное время выдавала себя за наследницу немецкого миллионера и светскую львицу. Пользуясь легендой, женщина оформляла кредиты в банках и вела роскошную жизнь, останавливаясь в пятизвездочных отелях и обедая в дорогих ресторанах.

Сорокина жила какое-то время в Нью-Йорке, представляясь как Анна Делви. Как рассказывает ее подруга: «Анна обладала удивительным даром убеждения и как-то умудрялась заставлять других оплачивать свои огромные гостиничные счета».

Компанию Netflix заинтересовала история авантюристки, и продюсеры решили снять про нее сериал. По данным издания Insider, Netflix уже выплатил Сорокиной $320 тыс., чтобы получить права на ее историю.

Напомним, что Сорокину осудили за мошенничество в 2019 году и приговорили к 12 годам заключения с возможностью досрочного освобождения через четыре года.