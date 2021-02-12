Москва, , 17:00 — REGNUM Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме в условиях сильного снегопада и готов к повышенному пассажиропотоку. Об этом заявили 12 февраля в департаменте транспорта столицы.

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«Снегопад в Москве не влияет на график движения общественного транспорта. Метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая транспортная инфраструктура работает в штатном режиме», — сообщается в Telegram-канале департамента.

В дептрансе призвали автомобилистов «не тратить время в пробках».

«Пользуйтесь метро, МЦК и МЦД. Они готовы принять дополнительных пассажиров. Необязательные поездки перенесите на более позднее время. Если можете, переждите час пик или оставьте временно автомобиль на парковке. Так работники коммунальных служб быстрее расчистят сугробы для вас», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, пробки на дорогах Москвы в пятницу, 12 февраля, уже в дневные часы достигли 9 из 10 баллов на фоне сильного снегопада. Согласно прогнозу, к вечернему часу пик ситуация ещё более осложнится.

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