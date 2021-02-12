Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM В случае с возвращением Краснознамённой группы с орденом Ленина нужно принять решение, которое устраивает максимальное количество людей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Чиновник пообещал изучить обращение почётного гражданина Екатеринбурга и Свердловской области, узника фашистских концлагерей Семёна Спектора к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Спектор призвал мэрию не сходить с ранее выбранного пути и вернуть народный памятник, символ Победы на историческое место.

«Конечно, надо взвешенно к этим вопросам подходить, — сказал Бидонько. — Нужно принять такое решение, которые бы устраивало максимальное количество людей».

Чиновник подчеркнул: такие вопросы, как возвращение Краснознамённой группы, являются «знаковыми» для определённой части людей. «Я за последовательность», — добавил заместитель губернатора.

Ранее ИА REGNUM публиковало полный текст обращения Семёна Спектора с требованием вернуть символ Победы Екатеринбургу. Краснознамённую группу демонтировали в 2013 году, и в мэрии до прихода Орлова обещали вернуть памятник горожанам на историческое место.

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