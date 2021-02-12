Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» 12 февраля отправит первый возобновленный рейс в Амстердам авиакомпании KLM. Об этом ИА REGNUM сообщили в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

KLM будет выполнять рейсы по пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−700 до 28 марта 2021 года в рамках зимней навигации: прибывать в «Пулково» в 17:35, вылетать в Амстердам в 18:30 (время местное).

Каждому пассажиру, вылетающему в Нидерланды, необходимо не более чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, а также сдать экспресс-тест на наличие антигенов к COVID-19, срок действия которого составляет 4 часа.

Такой экспресс-тест можно сделать прямо в аэропорту «Пулково» с 14:00 до 18:00 по пятницам и воскресеньям. Пункт тестирования расположен на первом этаже терминала в общей зоне прибытия. Результаты экспресс-тестирования в течение 40 минут направляют на электронную почту на русском и английском языках.

Напомним, из аэропорта «Пулково» 29 января вылетел первый, с начала пандемии, самолет финской авиакомпании Finnair.

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