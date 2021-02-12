Волгоград, , 17:26 — REGNUM Мастер-класс на высокоточном медицинском оборудовании прошли врачи — оториноларингологи взрослого и детского лор-отделений Волгоградской областной клинической больницы. В роли наставника выступил доктор медицинских наук, отохирург Диаб Хассан Мохамад Али, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе администрации региона.

Специалисты провели сложные хирургические вмешательства: операцию по устранению смешанной патологии у пациентки после удаления опухоли головного мозга, коррекцию осложнений после давнего хирургического лечения, операции по восстановлению слуха. Консультировал волгоградских врачей главный научный специалист и заместитель директора ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России по международной деятельности Диаб Хассан Мохамад Али. На мастер-классе пациентами были не только взрослые, но и дети.

В обновление материально-технической базы областной больницы № 1 в 2019—2020 годах инвестировано свыше 480 млн рублей. В 2021 году планируется новая поставка оборудования для проведения высокотехнологичных хирургических вмешательств на головном мозге, техники для медицинской реабилитации, систем исследований.