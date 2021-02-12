Прага, 12 февраля 2021, 16:49 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 12 февраля его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.
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«Президенту республики Милошу Земану в Центральном военном госпитале в Праге была сделана вторая прививка от COVID-19», — написал он в своём микроблоге в Twitter.
Напомним, первая прививка от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech была сделана Милошу Земану 20 января.
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