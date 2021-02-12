Тамбов, , 16:46 — REGNUM В Тамбовской области 12 февраля подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 247 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 22 тыс. 173 пациента, в том числе 164 человека — за последние сутки. За весь период скончались 303 человека.

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