Владимир, , 16:44 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 12 февраля зарегистрирован 751 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены семь смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 22 тыс. 326 человек.

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