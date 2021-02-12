Владимир, , 16:42 — REGNUM Во Владимирской области 12 февраля подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 25 тыс. 265 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 22 тыс. 326 пациентов, в том числе 140 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 751 человек.

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