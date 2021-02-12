Архангельск, , 16:39 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 198 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, 45 новых случаев выявлено в Архангельске, 26 — в Северодвинске, 19 — в Котласском районе, 16 — в Пинежском, 15 — в Новодвинске. Новые заболевшие зарегистрированы также в Мезенском, Приморском районе, Устьянском и других районах области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию», — отметили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 4162 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 11,6 тысячи человек.