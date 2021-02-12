Вашингтон, , 16:43 — REGNUM В Вашингтоне зафиксированы четыре штамма вируса SARS-CoV-2, три из которых являются «британской» мутацией, а один — «южноафриканской». Об этом говорится в заявлении, распространённом Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, пишет 11 февраля NBC.

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Это уже не первые случаи заражения новыми штаммами коронавируса в округе Колумбия, где находится Вашингтон. Несколько дней назад власти Мэриленда и Вирджинии также сообщили о случаях заражения новыми штаммами коронавируса.

Напомним, что темпы распространения в США британского штамма опережают на 35—45% аналогичные показатели других мутаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США выявлено уже около 500 случаев заражения британским, южноафриканским и бразильским штаммами SARS-CoV-2. Большинство случаев заражения приписывают британскому штамму B.1.1.7. Официальные лица США обеспокоились распространением новой разновидности и пытаются наладить систему контроля за ней.