Красногорск, , 16:43 — REGNUM В подмосковных школах начали проводить занятия по профилактике экстремизма. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Соответствующие уроки в образовательных учреждениях региона проводят сотрудники правоохранительных органов. Инспекторы отделов по делам несовершеннолетних областного ГУ МВД разъясняют учащимся смысл таких понятий как «экстремизм» и «терроризм» и какие у них бывают проявления.

Представители полиции рассказали учащимся о методах агитации в молодежной среде и рассказали о правилах поведения при террористической угрозе и алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, несовершеннолетних предупредили об ответственности за экстремистские публикации в социальных сетях.

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