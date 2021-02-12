Ильинский район, , 16:35 — REGNUM В Пермском крае арестован КАМАЗ с навесным оборудованием для уборки снега. Мера принята в рамках взыскания ущерба, причиненного некачественной чисткой дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, в Ильинском районе в результате дефектов дорожного покрытия, связанных с некачественной уборкой снега, на трассе произошло столкновение двух автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen Touareg. Участок дороги находился в обслуживании ООО «ДорПутьСтрой».

»Подрядчик не исполнил должным образом взятые на себя обязательства, нарушил условия муниципального контракта, в связи с чем должен был в полном объеме возместить причиненные третьим лицам убытки», — сказали в службе судебных приставов.

Иск в суд подал собственник иномарки Mercedes-Benz. Стоимость восстановительного ремонта машины составила свыше 720 тысяч рублей. Судебная инстанция удовлетворила исковые требования. Однако ответчик тянул с возмещением ущерба.

Установлено, что ООО «ДорПутьСтрой» имеет несколько единиц спецтехники. Судебному приставу-исполнителю удалось обнаружить одну из машин в боксе на спецстоянке в Ильинском районе. В ходе составления акта описи и ареста грузового автомобиля КАМАЗ и скоростного отвала, применяемого для очистки дорог от снега, приехал руководитель организации-должника. Он пообещал в кратчайшие сроки погасить задолженность, так как данное транспортное средство и навесное оборудование необходимы ему для работы.

«На данный момент техника находится под арестом. Если директор не сдержит своего слова, ее передадут на принудительную реализацию. Вырученных от продажи арестованного имущества денежных средств хватит для полного погашения ущерба», — подчеркнули в УФССП по Пермскому краю.