Архангельск, , 16:33 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 11 596 человек, 1632 из них полностью завершили вакцинальный комплекс. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Русинова.

«За последние сутки 1052 человека сделали прививку, темпы вакцинации достаточно высокие», — сказала замминистра.

По ее словам, в числе записавшихся на прививку фигурируют порядка 3400 жителей региона.

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В Архангельской области действуют 49 прививочных пунктов, осуществляющих вакцинацию от COVID-19.