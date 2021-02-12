Архангельск, 12 февраля 2021, 16:33 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 11 596 человек, 1632 из них полностью завершили вакцинальный комплекс. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Русинова.
По ее словам, в числе записавшихся на прививку фигурируют порядка 3400 жителей региона.
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В Архангельской области действуют 49 прививочных пунктов, осуществляющих вакцинацию от COVID-19.