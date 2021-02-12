Стокгольм, , 16:42 — REGNUM В ходе состоявшего 12 февраля заседания правительства Швеции было принято решение о введение ограничений в отношении правил работы междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Согласно распоряжению правительства, транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров по авто‑ и железнодорожным маршрутам, расстояние которых превышает пятнадцать миль, должны принимать соответствующие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Количество пассажиров в транспортном средстве не должно превышать половины посадочных мест.

Правила вступают в силу в воскресенье, 14 февраля, и действуют до конца мая 2021 года. Напомним, что в Швеции приближаются спортивные праздники, которые в текущем году выпадают на 9-неделю.

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