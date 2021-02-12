Стокгольм, , 18:37 — REGNUM В период с 14 марта по 30 сентября прошлого года почти 21 500 человек в Швеции находились в отпуске по болезни в связи с заболеванием СOVID-19. Об этом со ссылкой на данные Управления социальной защиты населения Швеции сообщила газета Aftonbladet.

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Из них почти две трети работников, взявших отпуск, составляли женщины.

Чуть более половины от общего числа отпусков по болезни длилось 15−30 дней, около четверти — 31−45 дней и почти 10% — 46−60 дней. Остальные 12% длились в течение 60 дней или дольше.

«Если посмотреть на действительно длительный отпуск по болезни, то в нашей базе данных находятся 1267 человек, почти 6%, которые находились в отпуске по болезни более 12 недель», — рассказал журналистам статистик ведомства Андерс Якобссон.

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