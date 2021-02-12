Москва, , 16:26 — REGNUM Адвокаты нередко отказываются защищать бизнес в спорах с потребителями из-за предсказуемой позиции судов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер АБ «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Эксперт прокомментировал жалобу автопроизводителей в Следственный комитет РФ на признаки мошенничества в судах Тольятти. И хотя претензии у бизнеса возникли к решениям судов по компенсациям владельцам автомобилей, суть проблемы, уверен управляющий партнёр адвокатского бюро, даже не в конкретных судебных решениях, а в ситуации с защитой прав потребителей в целом.

«Сейчас в России распространилось такое явление как «потребительский экстремизм», которое серьезно вредит бизнесу, особенно если учесть, что суды, как правило, встают на сторону потребителя. При этом суды руководствуются общей линией на защиту прав потребителя как более слабой в процессе стороны. Во-вторых, в последние годы получило широкое распространение и такое направление мошеннической деятельности как заработок на автомобилях, в том числе и посредством получения компенсаций. Обращения, подобные заявлению Hyundai и Kia, уже имели место и даже давали позитивный эффект в виде более адекватной работы судейского сообщества. Но поимка отдельных злоумышленников не окажет концептуального влияния на ситуацию: соблазн зарабатывать на автомобилях слишком велик», — сказал он.

По мнению эксперта, на законодательном уровне или, в крайнем случае, на уровне разъяснений ВС РФ должен быть изменен сам подход к рассмотрению подобных споров.

«Любой нормальный юрист знает, что Гражданский кодекс РФ содержит понятие злоупотребления правом, но российские суды данный аспект игнорируют. В судах делают вид, что подобного термина не существует, и не дают должную оценку действиям потребителей. Более того, в частных беседах от судей часто приходится слышать, что в России «потребитель всегда прав». Данный подход в целом лишает производителей товаров и услуг их безусловного права на судебную защиту. В целом подобная судебная практика развращает российское население и способствует дальнейшему сохранению жульничества и коррупции в российском обществе. Исправлять ситуацию надо. Мы со своей работой справляемся и побед у нас в среднем в два раза больше, чем поражений, но нас мало, а многие юристы и адвокаты просто не берутся за подобные дела, хорошо представляя себе «про-потребительскую» ориентацию российских судов», — отметил Алексей Глазунов.