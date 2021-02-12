Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что жители региона продолжат носить маски и после пандемии COVID-19. Об этом глава региона написал в Instagram.

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Куйвашев выразил надежду, что «в постэпидемический период» граждане не забудут о средствах. Губернатор напомнил: никуда не денутся ни ОРВИ, ни сезонный грипп.

«Привычка использовать маски должна для всех нас стать одним из главных уроков, который мы вынесем из пандемии COVID-19», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже несколько дней регистрируют менее 300 носителей коронавируса ежесуточно.

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