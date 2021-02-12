Рязань, , 16:36 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбуждено по факту приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Клепиковском районе Рязанской области. Чиновники заплатили за жильё больше его рыночной цены, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Управление образования и молодёжной политики администрации района в 2018 — 2020 годах заключило 17 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. При подготовке конкурсной документации чиновники не стали анализировать рыночные цены на недвижимость. В результате в городе Спас-Клепики, посёлке Тума и селе Екшур были приобретены квартиры по завышенным ценам — бюджету муниципалитета причинён ущерб почти в три миллиона рублей.

Следователи устанавливают конкретных должностных лиц в администрации, допустивших нарушения.