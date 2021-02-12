Красногорск, , 16:37 — REGNUM В подмосковной Электростали в опытно-промышленную эксплуатацию запустили новую технологию производства порошка диоксида урана. Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Оборудование, которое используется в рамках новых технологий, более компактно и занимает в три раза меньше места, чем обычные производственные установки. Кроме того, оно требует меньше расходов на обслуживание. Ожидается, что такая модернизация обеспечит экономический эффект в размере 69,4 млн рублей.

Также благодаря новому методу производства станет возможным повысить производительность труда. Ожидается и снижение вредных производственных факторов, таких как образование ряда отходов.

Диоксид урана — материал, из которого производятся материалы для ядерных реакторов. Это вещество производится на фабрикационных заводах ядерного топливного цикла из обогащенного гексафторида урана (ГФУ).

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