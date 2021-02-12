Лондон, , 16:20 — REGNUM 11 февраля суд в Шеффилде (Великобритания) признал виновным 26-летнего гражданина Польши Павла Релович в изнасиловании и убийстве 21-летней студентки. Преступление произошло в ночь с 31 января на 1 февраля 2019 года. Об этом сообщает Onet.pl.

Представители прокуратуры доказали, что в ту ночь Павел Релович, который ранее уже был осужден за преступления на сексуальной почве, ездил на автомобиле по окрестностям в поисках любой женщины, на которую «планировал напасть». Его жертвой стала студентка философского факультета местного университета, которую он «перехватил» возле ночного клуба.

По версии следствия, мужчина отвез ее в парк, где напал на нее и изнасиловал. После этого убил, а тело сбросил в реку.

Присяжные единогласно признали подозреваемого виновным в изнасиловании и убийстве. Вид наказания для преступника будет оглашен во время следующего — заключительного — заседания суда.