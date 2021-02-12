Стокгольм, , 18:36 — REGNUM 12 февраля правительство Швеции приняло решение о двухнедельном продлении запрета на продажу алкоголя с 20:00 до 11:00. Ограничение будет действовать до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

С 1 марта 2021 года запрет на подачу алкоголя в ресторанах и барах смягчается — алкогольные напитки можно будет продавать до 22:00. Данная мера продлится до 11 апреля 2021 года.

«Распространение коронавирусной инфекции остается на высоком уровне, и Швеция по-прежнему находится в непростой ситуации. Невозможно с уверенностью предсказать, как будет развиваться пандемия или как долго она продлится, а распространяющиеся вирусные мутации связаны с повышенным риском. Таким образом, совместная оценка правительства и Агентства общественного здравоохранения заключается в том, что существующие ограничения и меры должны сохраняться как минимум еще 3−4 недели», — сообщается в пресс-релизе правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции призвали «повлиять» на производителей вакцин от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Швеции за полгода в отпуск по болезни ушли более 20 тыс. человек