Кострома, 12 февраля 2021, 16:55 — REGNUM Для костромичей, оплачивающих поездки в общественном транспорте картой, предусмотрели скидки — сообщает администрация города.
С 15 февраля стоимость одной поездки по городским маршрутам, обслуживаемым частными перевозчиками, поднимется с 20 до 23 рублей. Такое же повышение произойдёт по маршрутам, находящимся на обслуживании муниципального предприятия «Троллейбусное управление» с 1 марта.
С этой же даты горожане смогут получить скидку в размере 1 рубля с каждой поездки, если будут расплачиваться за них картой. Бонус можно получить только за проезд в муниципальных троллейбусах под номерами 1, 2, 3, 6, 7, 9 и автобусах маршрутов 1, 2, 9, 18 и 76.
Городская администрация рекомендовала частным перевозчикам предусмотреть такие же преференции для своих клиентов. Но этого, скорее всего, не произойдёт.
Справка: последний раз цены на проезд в общественном транспорте Костромы поднимали в декабре 2017 года с 17 до 20 рублей. Установить терминалы для «безнала» во всех автобусах и троллейбусах в Костроме планируют на следующей неделе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме подняли стоимость проезда в общественном транспорте