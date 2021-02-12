Пермь, , 16:16 — REGNUM Пермские пожарные, обратившиеся с жалобой на низкие зарплаты к губернатору, не имеют финансового образования и вводят в заблуждение себя и других коллег по работе, неверно рассчитывая распределение дополнительно выделенных средства в сумме более 32 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона в ответ на публикацию о недовольстве сотрудников краевого Управления государственной противопожарной службы оплатой труда.

«Нельзя рассматривать уровень средней заработной платы в разрезе одного подразделения. Она рассчитывается путем сложения заработных плат от пожарного (не имеющего ни выслуги лет, ни классности) до начальника караула (с максимальной выслугой лет) и деления её на всех работников, принимающих непосредственное участие в тушении пожаров, численность которых на 31 декабря 2020 года составляла 1247 человек», — отметили в ведомстве.

В минтербезе также подчеркнули, что увеличение заработной платы в 2020 году по отношению к 2019 году произошло у всех работников, непосредственно участвующих в тушении пожаров, и сумма составила в среднем у начальников караула — 27 416,8 рублей (+11%), у командиров отделений — 24 953,7 рублей (+12%), у водителей — 23 049 рублей (+21%), у пожарных первого класса — 24 015,4 (+7%), у пожарных второго класса — 21 705,5 рублей (+11%), у пожарных третьего класса — 20 603,4 рублей (+12%), у пожарных — 18 083,3 рублей (+6%).

До июня 2020 года (до объединения в одно юридическое лицо и присоединения к ГКУ «УГПС Пермского края») отряды ППС края были самостоятельными юридическими лицами, со своими штатными расписаниями и утвержденными должностными окладами работников. 40-я пожарная часть входила в первый отряд противопожарной службы. В отрядах были установлены разные компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе порядок оплаты за сверхурочную переработку.

«Так, в 1-ОППС сверхурочные часы не учитывались в табелях учета рабочего времени за 2019 год. Оплата производилась за фактически отработанное время, то есть не учитывалась норма часов согласно производственного календаря, и т.д. В результате за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины бывший начальник отряда был освобожден от занимаемой должности», — сказали в министерстве и добавили, что после объединения отрядов ППС в УГПС регламент начисления зарплаты приведен к общему порядку, установлены единые должностные оклады и порядок начисления компенсирующих и стимулирующих выплат.

В 2020 году правительство Прикамья выделило на повышение стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в тушении пожаров, дополнительные средства в объеме 32 447 500 рублей. В 2021 году численность противопожарной службы края увеличена на 100 работников. Все выделяемые единицы распределены в подразделения на доукомплекование дежурных караулов. В 2022—2023 годах численность караулов будет увеличена еще на 92 человека.

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