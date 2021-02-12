Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM После выписки из Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л. Г. Соколова ФМБА России актриса БДТ им. Товстоногова Алиса Фрейндлих продолжит реабилитацию дома под наблюдением врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в пресс-службе медицинского учреждения.

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Как отметили в клинике, состояние 86-летней актрисы после перенесенного COVID-19 на момент выписки удовлетворительное.

«После лечения коронавирусной инфекции она прошла первичный курс комплексной реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению», — рассказали в пресс-службе.

При этом в медучреждении отметили, что необходимое пациентке медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме.

«После небольшого перерыва, с учетом желания Алисы Бруновны и ее самочувствия, будет решён вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур», — подытожили в пресс-службе.

Руководство и коллектив СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России благодарит коллег из медицинских учреждений ФМБА России и клиник Санкт-Петербурга, руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, дирекцию Большого драматического театра за помощь и поддержку.

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