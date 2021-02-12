Москва, , 16:08 — REGNUM

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошлой неделе у читателей Telegram-каналов не было недостатка в любопытных историях и новостях: будущий космический уголь Кузбасса, московские автобусо-такси и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве скоро можно будет вызвать автобус, как такси. Они будут рассчитаны на нескольких пассажиров, пишет «Москва.Новости». Детали их работы пока не вполне понятны, а цена поездки получится в полтора-два раза выше, чем на обычном городском транспорте. Ездить в таком автобусе будет человек десять.

В Тамбовской области продолжаются поистине заколдованные выборы главы Котовска. Они же, словами «Черноземца», нездоровые. Члены комиссии, которым надо определить главу, никак не могут собраться вместе. То коронавирус мешает, то чиновники вдруг решают сложить с себя полномочия. Четвертую попытку наметили на конец февраля.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге откроют вытрезвители. «Ночной губернатор» рассуждает, где их надо разместить, и приходит к выводу, что лучше всего сразу рядом с барами и алкомаркетами: «Близость к таким точкам логична, чтобы переотдыхавший гражданин не успел заблудиться или набедокурить».

«Депутат Арктика» удивляется ошибке в приказе Министерства природных ресурсов, из-за которой по всей Арктике стала незаконной охота на водоплавающую дичь. Причиной стала лишняя частица «не» в приказе, который должен был урегулировать охоту только в прибрежной морской зоне. Ошибку обещают оперативно исправить.

Приволжский федеральный округ

Казань стала дважды столицей Российской Федерации. Раньше город имел статус «третьей столицы», теперь получил еще и официальный статус столицы гастрономической. «Соседи Казань» уточняет, что соответствующий товарный знак уже получен Комитетом по развитию туризма Казани.

Тем временем в Татарстане падает доступность бензина, несмотря на нефтедобывающий статус региона. Доступность рассчитывали, исходя из цены топлива и средней зарплаты. На первом месте ЯНАО, где обыватель может купить 2155 литров бензина. Второе место заняла Москва (1944 литров), третье — Чукотка (1707 литров). «Итиль» пишет, что в Татарстане на среднюю зарплату можно купить всего лишь 799 литров бензина АИ-92.

Южный федеральный округ

«Страновед» рассказывает, что известный крымский недострой — атомную электростанцию — снесут к концу года. Ее начали возводить еще в 1975 году, но после катастрофы на Чернобыльской АЭС работы остановили. Теперь, по оценке местных чиновников, Крым никак не нуждается в АЭС и даже может «помочь с обеспечением электричеством Украине».

В Новороссийске сделали удивительнейшую ливневку. Желоба для ухода воды с дороги разместили на высоком «лежачем полицейском», в восьми сантиметрах над асфальтом. «Новороссийск ДТП» пишет: «Мы, конечно, далеки от строительных норм и ноу-хау, может, кто-нибудь объяснит, в чем суть данного решения».

Сочи ожидаемо вошел в топ самых популярных туристических направлений у москвичей. Но неожиданно занял лишь десятую строчку. «Не тройка лидеров, даже не пятерка», — удивляется «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

Странная история произошла на Ставрополье. Из роддома вместо тел умерших младенцев родственников якобы выдали им куклы, что вскрылось во время похорон. Разгорелся скандал. Разбирательство оказалось недолгим. «Молодёжка» пишет, что все подстроила дама, которая выдумала историю, чтобы не расстраивать мужа, ждавшего от нее детей. Дама вроде бы забеременела, легла в перинатальный центр, родила, но все это оказалось неправдой.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге решили выпустить юбилейный тираж к тридцатилетию «уральского франка», который задумывался как локальная валюта «девяностых», чтобы расплачиваться на Урале. Юбилейный тираж будет из серебра, коллекционный, тиражом в пятьсот штук, сообщает «Екатское чтиво».

Сибирский федеральный округ

Омская область стала регионом самого дешевого романтического свидания. Вечер на двоих с ужином, кино, пивом и такси в среднем обходится здесь в 1074 рубля. «Любить по-омски. Просто, но доступно», — пишет «Сибирский панк».

Tayga.info рассказала, что «Роскосмос» вместе с Кузбасским техническим университетом занялись созданием спутника, который станет мониторить лесные пожары. Помимо этой полезной работы он поработает на имидж Кузбасса: на спутнике в космос запустят триста граммов кемеровского угля.

«Красноярск №1» удивляется новой волне сообщений о минировании школ, которая прокатилась по восточной части страны. При этом ни одного факта подтверждения минирования не выявили. За время карантина от таких новостей все, казалось, отвыкли.

Дальневосточный федеральный округ

DFO.INFO сетует, что на острове Русский так и не построили федеральный майнинг-центр для добычи биткоинов. Центр хотели создать два года назад, но из-за колебаний курса биткоина к идее остыли. Теперь понятно, что зря. «Приморский бюджет сейчас могло бы просто завалить деньгами, потому что государственный майнинг-центр, это не домашняя ферма, здесь были бы совсем другие обороты. Забавно, но доходная часть бюджета Приморского края на 2021 год — это всего 43 664 биткоина», — пишет канал.

Во Владивостоке молодой человек погиб на улице, упав на льду. Не исключено, что это последствие феноменального ноябрьского «ледяного шторма». Во многих районах города его следы так и не убрали. «Право руля!» пишет, что в городе, кажется, ждут весны, когда последствия шторма сами растают.

В Магадане совершена удивительно нелепая попытка ограбления. Молодой человек полез в форточку квартиры и застрял. Ему пришлось самому вызывать спасателей, которые после освобождения сдали его в полицию, передает «Территория».

И, чтобы не забывать о важном: в стране растут темпы вакцинации от коронавируса. Первое место заняла Москва, где сделали прививку 5,4% жителей города, на втором месте Сахалин с результатом 4,7%, замыкает тройку Магаданская область — 4,2%. Об этом рассказывает «Смотровая вышка».

Такие истории были в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.